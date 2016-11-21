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На охрану резиденции Хамитова из бюджета республики выделят более 4 миллионов

21 ноября 2016, 14:28
Объявлен тендер на отбор охранной компании.

Из бюджета Башкирии на охрану резиденции главы региона Рустэма Хамитова выделят 4,4 млн руб. Тендер на отбор охранной компании с которой будет заключен контракт разместило на официальном сайте госзакупок Государственное казенное учреждение «Лесное» (управляет загородными резиденциями главы Башкирии – прим. ред.)

Как следует из технического задания, контракт будет заключен на весь 2017 год. Победителю круглосуточно предстоит охранять три объекта: один недалеко от деревни Вязовка Кармаскалинского района, а также два в Уфе по улице Зорге, 55 и Заки Валиди, 34 (гостиница Айгуль).

Участник тендера должен иметь специальные средства, используемые в частной охранной деятельности, штатных сотрудников, имеющие действующие удостоверения частных охранников, с которыми заключены трудовые договоры, собственные резервные группы охраны для усиления постов (оперативные группы, группы быстрого реагирования) в Уфе.

В документации оговаривается, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (пожар, нападение, захват, террористический акт и т.д.) резервная группа должна прибыть на место в течение 30 минут.

Тендер состоится 9 декабря.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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