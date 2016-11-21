На охрану резиденции Хамитова из бюджета республики выделят более 4 миллионов

Как следует из технического задания, контракт будет заключен на весь 2017 год. Победителю круглосуточно предстоит охранять три объекта: один недалеко от деревни Вязовка Кармаскалинского района, а также два в Уфе по улице Зорге, 55 и Заки Валиди, 34 (гостиница Айгуль).