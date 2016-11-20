Вице-премьер Башкирии рассказал, почему в Башкирии плохие дороги

- Что касается больших объектов, тут мы имеем подрядчиков, которые отвечают всем современным требованиям. Что касается ремонта и строительства муниципальных дорог, где и сумма контракта не большая и где требования не такие, то там появляются такие подрядчики которые пришли, сбросили цену, потом выиграли контракт. А мы не можем ему отказать, если он назвал минимальную цену. Далее он нанимает субподрядчика и, соответственно, страдает качество, - сказал он.