В уфимской Черниковке устранили повреждение водопровода

Вчера, 19 октября, в Орджоникидзевском и Калининском районах города произошло отключение холодного и горячего водоснабжения. Без воды остались жители домов по улицам Космонавтов, Льва Толстого, Нежинской, Интернациональной, Первомайской, Губкина, Калинина, Мира, Ульяновых, Кольцевой, Архитектурной, Шумавцова, Маяковского, а также корпус ГКБ № 13 по улице Нежинская, 28.