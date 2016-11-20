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В уфимской Черниковке устранили повреждение водопровода

20 ноября 2016, 10:24
Вчера целый микрорайон остался без воды.

Вчера, 19 октября, в Орджоникидзевском и Калининском районах города произошло отключение холодного и горячего водоснабжения. Без воды остались жители домов по улицам Космонавтов, Льва Толстого, Нежинской, Интернациональной, Первомайской, Губкина, Калинина, Мира, Ульяновых, Кольцевой, Архитектурной, Шумавцова, Маяковского, а также корпус ГКБ № 13 по улице Нежинская, 28.

Как сообщили в мэрии города, «причиной стало повреждение водовода диаметром 800 миллиметров на улице Интернациональной».

- Поврежденный участок в ходе ремонтных работ был отсечен, отключения водоснабжения при этом не потребовалось. В 12.25 (19 ноября) работы завершены, параметры водоснабжения полностью восстановлены для всех потребителей, - сообщили в мэрии.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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