Глава ВТБ: Сделка по продаже «Башнефти» очень выгодна государству

Posted 20 ноября 2016, 05:58
Published 20 ноября 2016, 05:58
Modified 10 ноября 2022, 18:32
Updated 10 ноября 2022, 18:32
Глава Банка ВТБ Андрей Костин считает, что сделка по приватизации «Башнефти» очень выгодна государству, которое извлекло из этой сделки максимальную прибыль, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».
- Что касается сделки по "Башнефти", то она была очень удачная для государства, потому что государство получило максимальную выгоду и максимальные деньги за это, - цитирует издание слова, которые сказал Андрей Костин в эфире.
Костин высказал мнение о том, что решение правительства о снятии всех ограничений для проведении сделки положительно сказалось на конечном результате.
- Правильно, что были сняты все ограничения: будь то компании с госучастием или нет, русский или иностранец. Выиграл тот, кто дал наибольшую цену, от чего сам бюджет только выиграл. В этом и есть смысл сегодняшней приватизации, - сказал господин Костин.
Напомним, что сделка по приватизации 50% акций «Башнефти» «Роснефтью» была закрыта в октябре.