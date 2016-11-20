mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября 2016, 05:58

Published 20 ноября 2016, 05:58

Modified 10 ноября 2022, 18:32

Updated 10 ноября 2022, 18:32

Глава ВТБ: Сделка по продаже «Башнефти» очень выгодна государству

20 ноября 2016, 05:58
Об этом Андрей Костин сказал в эфире телеканала «Россия-24».

Глава Банка ВТБ Андрей Костин считает, что сделка по приватизации «Башнефти» очень выгодна государству, которое извлекло из этой сделки максимальную прибыль, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

- Что касается сделки по "Башнефти", то она была очень удачная для государства, потому что государство получило максимальную выгоду и максимальные деньги за это, - цитирует издание слова, которые сказал Андрей Костин в эфире.

Костин высказал мнение о том, что решение правительства о снятии всех ограничений для проведении сделки положительно сказалось на конечном результате.

- Правильно, что были сняты все ограничения: будь то компании с госучастием или нет, русский или иностранец. Выиграл тот, кто дал наибольшую цену, от чего сам бюджет только выиграл. В этом и есть смысл сегодняшней приватизации, - сказал господин Костин.

Напомним, что сделка по приватизации 50% акций «Башнефти» «Роснефтью» была закрыта в октябре.

#Денис Объедкин#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика