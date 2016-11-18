В приватизации "Башнефти" могла принять участие Белоруссия - Лукашенко

- Россияне часто критикуют нас, что мы не хотим приватизировать четыре наших крупных предприятия. Я говорю: хорошо, у вас есть интерес к этим предприятиям, у нас есть - к добыче нефти. 7-8 млн т мы могли бы у вас добывать. И когда была приватизации «Башнефти», я направил предложение вашему правительству, вашему руководству, - цитирует издание слова Лукашенко.