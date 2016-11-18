В Башкирии пройдет международный день благотворительности

Для пенсионеров организуют чемпионат по компьютерному многоборью в форме игры «100 к 1». На вырученные средства организуют новогодние праздники для детей с ограниченными возможностями здоровья, из социально-реабилитационных центров, многодетных и малообеспеченных семей, сообщили в фонде.