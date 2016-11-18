В Башкирии на борьбу с африканской чумой свиней выделят более 400 миллионов

В Башкирии на борьбу с африканской чумой свиней выделят 409,7 млн руб. Власти Башкирии утвердили государственную программу «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы на территории РБ» до 2017 года. Документ сегодня, 18 ноября, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.