В Башкирии бюст народному герою открыли под мотив из «Звёздных войн»

Под торжественные речи в зал вынесли знамя дивизии, затем сдёрнули покрывало с уменьшенной копии бюста Шаймуратова, установленного в парке «Победы», сделано это было под знаменитый «Имперский марш» из фильмов Джорджа Лукаса. Все присутствующие не могли не подняться со своих мест перед бюстом великого генерала, но выглядело это более чем комично.