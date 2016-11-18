Уфимцы одобрили проект масштабной застройки микрорайона Затон-Восточный

Общая площадь проектируемой территории составляет почти 450 гектаров, - говорится в сообщении пресс-службы. - Здесь планируется построить 68 многоквартирных домов высотой от 9 до 25 этажей. Предполагается, что в них будут проживать более 33 тысяч человек. В новом микрорайоне планируется построить 6 школ общей вместимостью более чем на 5 тысяч учеников и 8 детских садов, способных принять 1,5 тысячи детей. Также здесь запланированы крытые, надземные и подземные парковки, в том числе механизированные. Кроме того, предусмотрены гостевые парковочные места.