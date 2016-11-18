Регионы в России будут больше зарабатывать на алкоголе

Доля доходов, поступающих в федеральный бюджет по налогу на прибыль при реализации соглашений о разделе продукции (СРП), увеличивается с 20 до 25 процентов. А от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов сокращается с 60 до 50 процентов. Одновременно доля доходов региональных бюджетов от реализации СРП сокращается с 80 до 75 процентов, а от акцизов на алкоголь крепостью более 9 процентов увеличивается с 40 до 50 процентов.