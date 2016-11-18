Рафаэль Марданшин: За ненадлежащее состояние газового оборудования будут штрафы

- Однако такие граждане должны понимать, что в данном случае речь идет о безопасности проживания, в том числе и соседей по дому. Конечно же, наличие в домах газа улучшает комфортность проживания и удобство наших граждан, но в тоже время газ в доме может стать смертельно опасным оружием и для самого жильца и его соседей при нарушении правил эксплуатации газового оборудования, - отметил Рафаэль Марданшин. - Законопроектом предполагается установить ответственность за нарушение требований к качеству выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования в жилых домах, а также за уклонение от заключения договора обслуживания такого оборудования. Кроме того будет предусмотрена ответственность за отказ в допуске сотрудникам газовой службы и за уклонение от замены газового оборудования, если такая замена является обязательной.