Проверка Кремля: Власть в Башкирии оказалась в зоне риска

- Проверка обозначена как плановая, что, по логике, должно всех убедить в том, что это никак не связано с приходом в регион Роснефти. Однако в это почему-то не верится, особенно на фоне силового входа той же Роснефти в офис Башнефти сразу же после покупки, с выемками документов и прочими атрибутами, включая заявление Сечина, что нужно проверить, в каком состоянии достается актив, и что делали не так предыдущие управленцы. Логично, что нужно посмотреть на действия не только экс-менеджеров нефтяной компании, но и на их контрагентов-чиновников, вдруг они вместе каким-то образом запустили некие коррупциогенные процессы, которые сейчас могут негативно сказаться на Роснефти, - отмечает Ростислав Мурзагулов. - Что же касается дела Улюкаева - то напрямую проверка с ним, полагаю, не связана, однако общий тренд на закручивание гаек, в том числе и региональным чиновникам - понятен. Очевидно, что все это происходит в рамках той самой борьбы с коррупцией, которую на этом этапе своей карьеры решил сделать своим коньком Владимир Путин. Остается лишь надеяться, что он не забудет о дельном совете Ли Куан Ю, уже прошедшего этот путь с Сингапуром: «Хотите победить коррупцию - посадите лучших друзей. Вы знаете, за что. И они знают - за что».