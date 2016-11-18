Как сэкономить на предновогодних акциях

– В Новый год мы привыкли радовать своих друзей и близких. Дарить подарки всегда приятно. А если появляется возможность сэкономить и воплотить в жизнь свою главную мечту – это приятно вдвойне. Сегодня мы даем нашим покупателям такую возможность. Буквально на днях стартовала наша традиционная зимняя акция – продажа новогодних квартир в лучших районах города по более чем привлекательным ценам», – говорит член правления ГК «Госстрой» Павел Алябьев.