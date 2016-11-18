Известные уфимцы устроили флэшмоб в поддержку бурзянских детей

Posted 18 ноября 2016, 08:36
Published 18 ноября 2016, 08:36
Modified 10 ноября 2022, 18:32
Updated 10 ноября 2022, 18:32
Флэшмоб в поддержку детей с топорами из Бурзянского района прошел сегодня в Уфе. Инициатором акции выступил первый интернет-ежедневник likes.ru. Прогулка с топорами была не массовой, но веселой. Дышали свежим воздухом с "оружием" в руках известные медиаличности города.
- Благодаря смелым бурзянским ребятам о самом красивом районе нашей республики узнали миллионы людей, как в России, так и в Великобритании, благодаря публикациям в Daily Mail и BBC News, а топор стал своего рода символом нового башкортостанца, который привык не унывать, ничего не бояться и рассчитывать на себя в самых сложных обстоятельствах, - подчеркнул участник фотопроекта журналист Шамиль Валеев.
- Некоторых мужчин присутствие топора в кадре преображает до неузнаваемости. Фотопроект #уфастопором вдохновлен историей бурзянских детей, которые ходят в школу с топорами. Мы ничего особенного не хотели сказать - просто встретились с классными уфимскими мужчинами, дали им в руки топоры и колуны и попросили их быть самими собой, - рассказывает выпускающий редактор likes.ru Елена Гизатуллина. - Мы предлагаем вам сделать то же самое. Выкладывайте свои топорные фото в любую соцсеть с хэштегом #уфастопором. Это весело.