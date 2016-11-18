Болельщики ФК «Уфа» могут купить билеты на матч с ФК «Оренбург»

Сейчас ФК «Уфа» находится на 10-м месте в турнирной таблице, «Оренбург» - на 12-м, «Анжи» - на 9-ом. Соседство команд означает, что игры принципиальны, ведь каждая из них при победе получает преимущество в 6 очков.