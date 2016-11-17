Уфимские клубы сняли видео в стиле «Mannequin Challenge»

Posted 17 ноября 2016, 10:02
Published 17 ноября 2016, 10:02
Modified 10 ноября 2022, 18:32
Updated 10 ноября 2022, 18:32
Уфимские волейбольные команды «Урал» и их «младшие» коллеги «Беркуты Урала» сняли видео в рамках флешмоба «Mannequin Challenge». Они передали эстафету хоккеистам ХК «Салават Юлаев» и футболистам ФК «Уфа». Ни те, ни другие вызов пока не приняли, сообщила спортивный журналист Альфия Ильясова на страницах своего ЖЖ.
Предлагаем посмотреть на креатив волейболистов и ответное видео с оживляющей водой, снятое группой поддержки "юлаевцев".