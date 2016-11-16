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Posted 16 ноября 2016, 12:44

Published 16 ноября 2016, 12:44

Modified 10 ноября 2022, 18:32

Updated 10 ноября 2022, 18:32

Вандалы испортили подсветку в саду имени Салавата Юлаева в Уфе

16 ноября 2016, 12:44
Они украли прожекторы и повредили их.

Не прошло и четырех месяцев, как в саду имени Салавата Юлаева была установлена уникальная декоративная архитектурная подсветка, как нашлись люди, которые испортили ее. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Теперь она работает не в полном объеме. Вандалы повредили и выкрали светодиодные прожекторы с пешеходного моста и трех беседок.

- 4 прожектора на мосту вырваны, 17 - не горят. Не в полном объеме работает и подсветка трех беседок, - пояснили в администрации. - На сегодняшний день сотрудниками управления внутренних дел города Уфы ведутся оперативно-розыскные работы. Ускорить этот процесс помогут записи с камер видеонаблюдения, установленных на жилом доме и организациях, расположенных вокруг сада имени Салавата Юлаева.

Напомним, на территории сада было смонтировано 125 светодиодных прожекторов, с возможностью воспроизведения 65 тысяч цветов под разным углом свечения. Все это позволяло создавать разного рода визуализации в виде волны, пульсации и синхронной смены цветовых решений.

Теперь виновным в порче городского имущества грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Наказание также может быть назначено в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до года, либо ареста на срок до трех месяцев.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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