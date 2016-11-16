Вандалы испортили подсветку в саду имени Салавата Юлаева в Уфе

Теперь виновным в порче городского имущества грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Наказание также может быть назначено в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до года, либо ареста на срок до трех месяцев.