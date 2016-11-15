«КрасАвиа» открыла субсидированные перелеты из Уфы в Омск

Компания «КрасАвиа», кроме полетов в Омск, организовала рейсы для жителей Башкирии и в другие сибирские города: Красноярск, Ноябрьск и Когалым.



- Аэропорт «Уфа» давно реализует программу региональных перевозок, и открытие новых маршрутов. Немало важно то, что это прямой рейс, то есть пассажирам, вылетающим из Уфы, не нужно делать пересадку в Москве, - рассказал руководитель службы маркетинга аэропорта «Уфа» Денис Никитин. - Пассажиры смогут сэкономить не только средства, но и время пребывания в воздухе. Ранее авиакомпания выполняла в нашем аэропорту вахтовые перевозки. Сейчас благодаря успешным переговорам мы заводим регулярные зимние рейсы в Омск, Ноябрьск и Когалым, - сообщил руководитель службы маркетинга аэропорта "Уфа" Денис Никитин. - Рейсы будут выполняться раз в неделю.