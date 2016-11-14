Следком Башкирии завершил расследование убийства 13-летней давности

Posted 14 ноября 2016, 07:33
Published 14 ноября 2016, 07:33
Modified 10 ноября 2022, 18:32
Updated 10 ноября 2022, 18:32
В 2003 году в одном из уфимских дворов трое мужчин распивали спиртное, в ходе попойки возник конфликт? и один из них ударил своего собутыльника в горло ножом. Удар пришёлся в артерию, раненый за несколько минут буквально истёк кровью и умер до приезда врачей. Убийца же подался в бега, автостопом добрался до Краснодарского края и всё это время жил и работал в Геленджике. В этом году в ходе профилактической операции он был задержан для установления личности. Когда оперативники сняли у задержанного отпечатки пальцев, выяснилось, что он находится в федеральном розыске.
После того как 45-летнего мужчину доставили к уфимским следователям, он пытался ввести следователей в заблуждение, говоря, что он оборонялся, но доказательная база, собранная за 13 лет, полностью опровергает его слова.
Сейчас дело передано в суд и будет рассмотрено по существу в ближайшее время. Обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы, и скорее всего 13 лет его скитаний, будут рассмотрены как отягчающее обстоятельство.