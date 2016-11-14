mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября 2016, 07:33

Published 14 ноября 2016, 07:33

Modified 10 ноября 2022, 18:32

Updated 10 ноября 2022, 18:32

Следком Башкирии завершил расследование убийства 13-летней давности

14 ноября 2016, 07:33
Обвиняемый в убийстве житель Башкирии 13 лет скрывался от правосудия.

В 2003 году в одном из уфимских дворов трое мужчин распивали спиртное, в ходе попойки возник конфликт? и один из них ударил своего собутыльника в горло ножом. Удар пришёлся в артерию, раненый за несколько минут буквально истёк кровью и умер до приезда врачей. Убийца же подался в бега, автостопом добрался до Краснодарского края и всё это время жил и работал в Геленджике. В этом году в ходе профилактической операции он был задержан для установления личности. Когда оперативники сняли у задержанного отпечатки пальцев, выяснилось, что он находится в федеральном розыске.

После того как 45-летнего мужчину доставили к уфимским следователям, он пытался ввести следователей в заблуждение, говоря, что он оборонялся, но доказательная база, собранная за 13 лет, полностью опровергает его слова.

Сейчас дело передано в суд и будет рассмотрено по существу в ближайшее время. Обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы, и скорее всего 13 лет его скитаний, будут рассмотрены как отягчающее обстоятельство.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика