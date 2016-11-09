Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Российский президент выразил уверенность, что «выстраивание конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном, основывающегося на принципах равноправия, взаимного уважения и реального учета позиций друг друга, отвечает интересам народов наших стран и всего мирового сообщества». Путин также пожелал Трампу успехов в столь ответственной деятельности во главе государства.