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Posted 9 ноября 2016, 08:51

Published 9 ноября 2016, 08:51

Modified 17 октября 2022, 18:22

Updated 17 октября 2022, 18:22

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

9 ноября 2016, 08:51
Глава российского государства выразил надежду на совместную работу по выведению отношений двух стран их кризиса.

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, - сообщает РИА «Новости».

В поздравительной телеграмме Путин выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности.

Российский президент выразил уверенность, что «выстраивание конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном, основывающегося на принципах равноправия, взаимного уважения и реального учета позиций друг друга, отвечает интересам народов наших стран и всего мирового сообщества». Путин также пожелал Трампу успехов в столь ответственной деятельности во главе государства.

Кандидат от республиканской партии Дональд Трамп в результате выборов сегодня стал 45-м президентом США. Он набрал голоса более 270 выборщиков, положенных для победы на выборах.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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