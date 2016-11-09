Госкомтранс Башкирии закупит 100 новых НЕФАЗов

Posted 9 ноября 2016, 07:11
Published 9 ноября 2016, 07:11
Modified 10 ноября 2022, 18:32
Updated 10 ноября 2022, 18:32
Государственный комитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству сообщил о проведении 28 ноября тендера, по итогам которого отберет поставщика 100 городских автобусов большой вместимости марки «НЕФАЗ» (или эквивалентов). Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок.
В техническом задании оговаривается, что автобусы должны быть новыми (не ранее 2016 года выпуска), на газовом двигателе и оборудованы системой ГЛОНАСС. Пассажировместимость автобуса должна составить 92 места, в том числе 23 места для сидения.
Начальная цена закупки – 647,58 млн руб.
Все автобусы будут переданы единственному государственному перевозчику – «Башавтотранс». Как ранее писала «Медиакорсеть», все эти автобусы будут работать в Уфе.