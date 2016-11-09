Фарит Гильманов вновь возглавил Салават

Фарит Гильманов возглавляет Салават с марта 2011 года. Выступая перед депутатами, он сказал, что наиболее ценным в предыдущий период его управления городом является завершение самых масштабных проектов реконструкции и строительства в истории Салавата: бассейна «Алмаз», многопрофильной городской и детской больниц, которые полностью оснащены новейшим медицинским оборудованием.