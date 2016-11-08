В Уфе две недели можно будет смотреть кино бесплатно

Таким образом, начиная с 7 по 27 ноября, если вы сходите в кино в сети кинокомплексов «Планета Кино», то вам будут начислены баллы на карте «Копилка», на которые затем с 1 декабря вы сможете посетить один из кинотеатров этой же сети бесплатно.