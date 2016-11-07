Бюджет Башкирии: расходы сокращены на всё, кроме образования

- Нагрузка на бюджет с каждым годом нарастает. Десять лет назад менее 50 процентов бюджета направлялось на социальные расходы. Сейчас уже – около восьмидесяти. У нас на развитие остается небольшая дельта - всего лишь 20 процентов. Мы все, что у нас есть, направляем в «социалку»: здравоохранение, образование. В прошлом году на социальные цели направлено почти 130 миллиардов. Но при этом нам надо продолжать строить жилье, дороги, мосты, развязки. Где брать деньги?