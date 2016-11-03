mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября 2016, 08:03

Published 3 ноября 2016, 08:03

Modified 10 ноября 2022, 18:32

Updated 10 ноября 2022, 18:32

Уфа стала самым безопасным городом в Приволжском федеральном округе

3 ноября 2016, 08:03
Этот статус город получил в четвертый раз.

Уфа заняла первое место в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», сообщает администрация города. Этот конкурс ежегодно проводит Приволжский региональный центр МЧС России.

Конкурс проходил в два этапа: на местном и региональном уровне.

По итогам смотра-конкурса, самым безопасным в Приволжском федеральном округе среди городов-миллионников был признан город Уфа, который уже четвертый год подряд становится лучшим в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

- Это первое место – результат комплексного подхода к решению возникающих нештатных ситуаций и своевременного и эффективного проведения всех необходимых мероприятий по профилактике и предупреждению ЧС на территории столицы. Свой вклад в победу Уфы внесли все службы города, как экстренные: муниципальная служба спасения, пожарная охрана, Центр общественной безопасности, так и службы жизнеобеспечения, - сообщили в пресс-службе города.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика