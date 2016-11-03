Уфа стала самым безопасным городом в Приволжском федеральном округе

- Это первое место – результат комплексного подхода к решению возникающих нештатных ситуаций и своевременного и эффективного проведения всех необходимых мероприятий по профилактике и предупреждению ЧС на территории столицы. Свой вклад в победу Уфы внесли все службы города, как экстренные: муниципальная служба спасения, пожарная охрана, Центр общественной безопасности, так и службы жизнеобеспечения, - сообщили в пресс-службе города.