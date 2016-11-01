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Posted 1 ноября 2016, 10:19

Published 1 ноября 2016, 10:19

Modified 10 ноября 2022, 18:32

Updated 10 ноября 2022, 18:32

Первый снег в Уфе покрыли новым асфальтом

1 ноября 2016, 10:19
Для Башкирии это стало "доброй традицией".

В Уфе коммунальщики вновь приступили к дорожным работам. Как только в городе выпал первый снег, они стали класть асфальт, заметили горожане. Пользователи социальных сетей запечатлели, как бюджетные деньги закатывают в асфальт. Напомним, что ранее первый заместитель главы городской администрации Салават Хусаинов подтвердил догадки многих - класть асфальт в лужи нельзя. Скорее всего, это касается и снега. Но, как говорится, фотофакты налицо.

Это снимки, сделанные в Уфе.

А это Сибай.

#Денис Объедкин#Город#Новости
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