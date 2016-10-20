Добрый ужин, или чем кормят бомжей в Уфе

- Этими людьми мало кто занимается. Точной статистики в городе никто не ведет, но ориентировочно бездомных в Уфе 5-7 тысяч. Государственных центров, которые помогают бездомным, всего два. Кроме того, их кормят в нескольких церквях. Понятно, что этого мало. Поэтому нужна дополнительная работа. Если детям еще какая-то помощь оказывается, то взрослым, тем более бездомным, которых считают отбросами общества, конечно, нет, - говорит Андрей Алеев.