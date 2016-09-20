Деньги, собранные для Регины Нуртдиновой, передадут на лечение ее подруге

- Так как деньги предназначались для помощи, то они и должны помочь человеку. Мы решили, что обязаны помочь близкой подруге Регины - Нехоронной Елене Анатольевне, - отмечается в сообщении. - Ей 26 лет, у неё редкое аутоиммунное заболевание, с которым она живёт и борется с 2014 года. Врачи не могут определить точный диагноз и поставить правильное лечение. В её лечении участвуют препараты, применяемые в лечении онкологических заболеваний. На данный момент частично поставленный диагноз - ревматоидный артрит, полиартрит, с поражением мелких суставов кистей и крупных суставов, серопозитивный, АЦЦП - положительный, высокой степени активности, с системными проявлениями; R 2 стадия.