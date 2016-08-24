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В Уфе капитан теплохода увез в круиз приставов, пришедших арестовывать судно

24 августа 2016, 15:11
В свою очередь приставы заявляют о том, что их захватили.

Приставы пришли в Башкирское речное пароходство с требованием прекратить эксплуатацию одного из судов, которое ранее было арестовано и оставлено фирме на хранение без права пользования.

Как утверждают приставы, теплоход использовался компанией в коммерческих целях. Как только служители порядка поднялись на борт, капитан корабля отчалил от берега и закрылся в рубке.

Как утверждает корреспондент портала Life, опубликовавшего видеозапись, снятую на борту теплохода, приставы провели на борту около трёх часов, в это время на одной из палуб проходил банкет одной из уфимских фирм.

По прибытию к причалу теплоход встречали сотрудники транспортной прокуратуры и полиции. По факту случившегося заявления в правоохранительные органы поступили от обеих сторон конфликта.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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