В Уфе капитан теплохода увез в круиз приставов, пришедших арестовывать судно

Приставы пришли в Башкирское речное пароходство с требованием прекратить эксплуатацию одного из судов, которое ранее было арестовано и оставлено фирме на хранение без права пользования.
Как утверждают приставы, теплоход использовался компанией в коммерческих целях. Как только служители порядка поднялись на борт, капитан корабля отчалил от берега и закрылся в рубке.
Как утверждает корреспондент портала Life, опубликовавшего видеозапись, снятую на борту теплохода, приставы провели на борту около трёх часов, в это время на одной из палуб проходил банкет одной из уфимских фирм.
По прибытию к причалу теплоход встречали сотрудники транспортной прокуратуры и полиции. По факту случившегося заявления в правоохранительные органы поступили от обеих сторон конфликта.