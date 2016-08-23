Предприятия Пермского края будут торговать на международной сырьевой бирже

О важности развития подобной торговой площадки говорилось уже давно. Антимонопольщики неоднократно подчёркивали, что в РФ необходимо создавать инструменты рыночной экономики. И сырьевая биржа относится к их числу. Как говорит Дмитрий Махонин, в биржевых условиях определяется справедливая цена на товары и услуги. В выигрыше остаются все. С одной стороны, предприятия продают товары без посредников, с другой стороны, покупатели также избавляются от услуг спекулянтов.
Махонин подчёркивает, что торговый оборот биржи постоянно растёт. В доказательство своих слов он приводит статистику. Так, примерно 15% всех нефтепродуктов, производимых на территории страны, продаются именно на этой торговой площадке. В то же время, примерно 1,5 млрд кубометров природного газа также каждый месяц продаются на бирже.
Немаловажно и то, что торговать на бирже очень просто. Все сделки осуществляются при помощи компьютера и инструментов электронной площадки. Это очень удобно для небольших предприятий. Специалисты по закупкам или руководители частных фирм могут покупать / продавать товары, даже не выходя из своих офисов.
Если же говорить о взаимодействии именно Пермского и сырьевой биржи, то у региона есть хороший потенциал. Как полагает Дмитрий Махонин, пермские компании могут добиться хороших результатов в продаже древесины и минеральных удобрений. Определенные перспективы будут и в других отраслях, которые активно развиваются в Пермском крае. И всё это, как говорит Махонин, лишь начало взаимодействия региона и сырьевой биржи.