Предприятия Пермского края будут торговать на международной сырьевой бирже

Если же говорить о взаимодействии именно Пермского и сырьевой биржи, то у региона есть хороший потенциал. Как полагает Дмитрий Махонин, пермские компании могут добиться хороших результатов в продаже древесины и минеральных удобрений. Определенные перспективы будут и в других отраслях, которые активно развиваются в Пермском крае. И всё это, как говорит Махонин, лишь начало взаимодействия региона и сырьевой биржи.