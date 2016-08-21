В Уфе даст бесплатную лекцию известный адвокат Александр Трещев

На следующей неделе в четверг, 25 августа, в уфимском Конгресс-холле даст лекцию известный российский адвокат Александр Трещев. Член научно-экспертного Совета по международному праву и полпред Адвокатской палаты и Евросоюза в России выступит совершенно бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Во время лекции будут затронуты такие вопросы, как основы юриспруденции, новейшие технологии и направления в юридической практике, - сообщили в пресс-службе администрации Уфы. - Также Александр Трещев ответит на все интересующие вопросы и даст консультацию на месте.