Александр Филиппов: Жизненный цикл хрущевок подходит к концу

- У нас есть один застройщик, компания «Жилстройинвест», который серьезно рассматривает такой проект, посмотрим, в течение года-двух возьмутся они за это или нет. Мы еще в 2013 году планировали, но вот 2014 год эти немного отодвинул. Я все-таки надеюсь, что они за эти планы еще возьмутся и тогда, конечно, это был бы замечательный пример. К сожалению, пока за бюджетные деньги это не возможно, заключил господин Филиппов.