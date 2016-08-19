Александр Филиппов: Жизненный цикл хрущевок подходит к концу

Первый заместитель главы администрации Уфы Александр Филиппов сегодня выступил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». В программе «Персонально Ваш» он рассказал о том, что будет с уфимскими хрущевками.
- Конечно, администрация города полностью приветствует ситуацию, когда застройщик приступил бы к расселению хрущевок. Их строительный век, если можно так выразится, жизненный цикл подходит к концу, сказал Александр Филиппов. - Действительно, на сегодняшний день жить в них становится некомфортно, но учитывая, что на сегодняшний день экономическая ситуация такая, какая она есть сейчас, я не очень понимаю, каким образом будет выглядеть, что застройщику будет выгодно делать вот этот редевелопмент.
Однако в городе есть компания, которая сейчас рассматривает возможность расселения хрущевок.
- У нас есть один застройщик, компания «Жилстройинвест», который серьезно рассматривает такой проект, посмотрим, в течение года-двух возьмутся они за это или нет. Мы еще в 2013 году планировали, но вот 2014 год эти немного отодвинул. Я все-таки надеюсь, что они за эти планы еще возьмутся и тогда, конечно, это был бы замечательный пример. К сожалению, пока за бюджетные деньги это не возможно, заключил господин Филиппов.
Также первый вице-мэр рассказал о сложностях обновления «хрущевок» путем надстройки дополнительных этажей. Благодаря такому варианту, по его словам, можно решить две проблемы: «во-первых — это устойчивость строения, потому что новые опоры берут на себя нагрузку», «во-вторых меняются все сети — электричество, ржавые трубы и т. д.». Эти проекты полностью реализуются за счет инвестора, который в результате получает площади на дополнительных этажах. Однако существуют проблемы, которые не позволяют этим проектам пользоваться большой популярностью.
- Проблемы две: во-первых — экономически все это очень сложно, а во-вторых нужно согласие всех жильцов. Два инвестора готовы по такой схеме сработать, но пока не получается получить 100% согласие жителей. Если хотя бы один не согласен — то проект не реализуем, рассказал Александр Филиппов.