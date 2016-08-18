Рустэм Хамитов: Башнефть может подорожать до 15 миллиардов долларов

Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что стоимость «Башнефти», которая сейчас оценивается в 10 млрд долларов, в ближайшее время может увеличиться. Об этом глава республики рассказал в интервью РБК. По его словам, стоимость компании в «обозримые сроки — три — пять лет» может достигнуть 15 млрд долларов.
Напомним, что во вторник, 16 августа, стало известно о решении правительства отложить на неопределенный срок приватизацию 50,08% акций «Башнефти».
Отвечая на вопрос журналиста о том, когда необходимо возобновить подготовку к продаже, Рустэм Хамитов точного ответа не дал.
- Относительно федерального пакета, безусловно, решение принимает федеральное правительство, - сказал глава республики.- Но, на мой взгляд, перенос приватизации выгоден в том числе и федеральному правительству с точки зрения оценки возможных рисков, которые возникли бы при такой срочной продаже компании. Мировой опыт показывает, что такого рода сделки готовятся годами, поэтому сейчас трудно что-либо прогнозировать.
- Должна быть стабильная ситуация в экономике, рынки должны успокоиться. На значительную перспективу должны быть видны тренды рынков и по товарам, и по валютам. Тогда, может быть, и можно было проводить какие-то более-менее достоверные оценки, - заключил он.
Что касается республиканского пакета, возможность его продажи, по словам главы региона, пока не рассматривается.
- Любой, кто будет поднимать вопрос о продаже, будет критикуем со стороны нашего общества. Это может быть даже главнее с точки зрения принятия решения, нежели просто экономическая выгода, - сказал Рустэм Хамитов.