Рустэм Хамитов: Башнефть может подорожать до 15 миллиардов долларов

Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что стоимость «Башнефти», которая сейчас оценивается в 10 млрд долларов, в ближайшее время может увеличиться. Об этом глава республики рассказал в интервью РБК. По его словам, стоимость компании в «обозримые сроки — три — пять лет» может достигнуть 15 млрд долларов.