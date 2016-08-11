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В селе Архангельское отпразднуют «Медовый спас»

11 августа 2016, 17:58
Праздник состоится 14 августа.

В башкирском селе Архангельское 14 августа пройдет праздник «Медовый спас». Празднование начнется в 11.30 на площадке у Храма Христа Спасителя.

Здесь состоится медовая выставка, где свою продукцию представят пчеловоды области. На мероприятие приглашен священнослужитель местного храма отец Евгений, который поздравит всех гостей с праздником и освятит мед по церковным традициям.

Также на мероприятии пройдут выступления коллективов художественной самодеятельности района.

Медовый Спас — народно-христианский праздник восточных славян. С этого дня начинался сбор меда и его освящение.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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