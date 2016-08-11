Рустэм Хамитов встретится с участниками нового коммунального скандала

До конфликта отношения между Мустафиным и Хазигалеевым складывались партнёрские, Хазигалеев даже пригласил Валерия войти в состав учредителей ООО «Уфа Лифт Плюс» (УЛП). Основным аргументом было, то что у Хазигалеева якобы хорошие связи в администрации города, и скоро все лифты в городе будет обслуживать УЛП. И дела, действительно, пошли в гору, за первый месяц существования компания получила несколько крупных договоров. Но ещё через месяц выяснилось, что эти же лифты обслуживает другая организация – «Башкирская лифтовая компания» (БЛК), а в адрес УЛП пришли письма от УЖХ с отказами в сотрудничестве. Тогда Мустафин решил не лезть в конфликт и вышел из бизнеса.