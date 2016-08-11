Рустэм Хамитов встретится с участниками нового коммунального скандала

Война обслуживающих лифты организаций, за которой уфимцы наблюдают уже не один месяц, получила неожиданное продолжение. До сегодняшнего дня в скандале фигурировали лишь две компании: ООО «Уфа лифт плюс» и «Башкирская лифтовая компания», теперь на поля сражений вышла компания, обслуживающая домофоны.
В распоряжении редакции появилось письмо, отправленное в адрес главы Башкирии Рустэма Хамитова. В нём владельцы компаний «Строй мастер домофоны» и «Домофон-Уфа» (занимаются обслуживанием домофонов в Уфе - прим.), просят Хамитова защитить их от бывшего партнёра
По их словам, в их бедах виноват некий Артур Хазигалеев.
- В феврале 2015 года к нам обратился Хазигалеев, который сообщил, что планирует взять в свои руки все виды деятельности в сфере ЖКХ Уфы, так как для этого у него имеются все необходимые связи и поддержка мэрии Уфы, - говорит Валерий Мустафин, - и если мы хотим оставаться в бизнесе, то мы должны работать на него.
Предприниматели согласились сотрудничать и передали доверенному лицу Хазигалеева 50% доли в компании.
- На достигнутом Хазигалеев не остановился, в настоящий момент он обманным путём снизил мою долю в компании до 10%, и требует полностью выйти из бизнеса, - рассказывает Валерий Мустафин.
По его словам, требования сопровождаются угрозами об уголовном преследовании.
- В переписке он постоянно говорит мне, что если я не хочу проблем, то должен оставить бизнес, - говорит Валерий, показывая переписку на экране смартфона, - прямой угрозы нет, но есть не недвусмысленные намёки.
До конфликта отношения между Мустафиным и Хазигалеевым складывались партнёрские, Хазигалеев даже пригласил Валерия войти в состав учредителей ООО «Уфа Лифт Плюс» (УЛП). Основным аргументом было, то что у Хазигалеева якобы хорошие связи в администрации города, и скоро все лифты в городе будет обслуживать УЛП. И дела, действительно, пошли в гору, за первый месяц существования компания получила несколько крупных договоров. Но ещё через месяц выяснилось, что эти же лифты обслуживает другая организация – «Башкирская лифтовая компания» (БЛК), а в адрес УЛП пришли письма от УЖХ с отказами в сотрудничестве. Тогда Мустафин решил не лезть в конфликт и вышел из бизнеса.
- То, что сейчас происходит - это явный рейдерский захват, мы обратились к главе республики с просьбой принять нас, и получили ответ, что встреча состоится в течении недели, надеемся, что Рустэм Закиевич поможет нам, - говорит Валерий, показывая письма, отправленные в администрацию главы региона.
Между тем обслуживание домофонов - достаточно прибыльный бизнес, ООО «Домофон Уфа» сейчас обслуживает 400 домов в разных районах Уфы, месячный оборот компании составляет от 1 до 1,5 миллионов рублей.
По словам самого Артура Хазигалеева, все эти обвинения не имеют ничего общего с действительностью.
- Обвинения, которые в мой адрес выдвинул Мустафин – ложь, меня вызывали давать объяснения по этому поводу в полицию, и там я сказал тоже самое, - рассказал Артур Хазигалеев в телефонном разговоре. - Это ничто иное как предвыборная борьба, я зарегистрированный кандидат в депутаты горсовета Уфы. Есть люди, которые не хотят видеть меня в городской думе, им, видимо, хорошо платят за такие нападки.
Имена заказчиков Артур Хазигалеев назвать отказался, сказав, что «не хочет опускаться до их уровня».
Однако, бывшие партнеры не остановились на письме главе Башкирии и написали заявление в полицию, в котором прямо обвиняют Хазигалеева и его партнеров в рэкете и коррупционных связях с чиновниками мэрии Уфы и МВД по РБ.
К заявлениям бывшие партнеры Хазигалеева приложили массу любопытных документов. Например, вот эту расписку, в которой прямо указывается, что ежемесячно коммерсанты выдавали партнеру Хазигалеева Подольскому 100 000 рублей за нечто, именуемое «административным ресурсом». Если помните – в девяностые годы подобные вещи именовались рэкетом или попросту «крышеванием».
Мы будем следить за развитием событий.