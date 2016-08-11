Эммануэль Фримпонг вышел на тренировку в «Арсенале»

- Приходилось. И в «Спартаке», и в ряде других команд. Проблем нет, тем более, что Эммануэль русский язык понимает. Тут и Форбс помогает. А вообще язык футбола интернационален, тут все быстро понимают. Если люди играющие, а они играющие, их действия правильные, я только поправки вношу.