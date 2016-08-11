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Эммануэль Фримпонг вышел на тренировку в «Арсенале»

11 августа 2016, 14:48
Правда, не в Лондоне, а в Туле.

Футбольный клуб «Арсенал» провел 10 августа открытую тренировку, в ней принял участие бывший полузащитник «Уфы» Эммануэль Фримпонг, сообщается на официальном сайте ФК «Арсенал».

Тульский клуб заключил двухлетний контракт с Фримпонгом в начале августа, первая тренировка, в которой он участвовал, оказалась открытой для прессы. Гражданин Ганы тренировался вместе с другим новичком клуба, его соотечественником Мохаммедом Авалом.

Главный тренер «Арсенала» Сергей Павлов рассказал о функциональном состоянии обоих игроков:

- Они пришли в разном состоянии. Если Мохаммед находится в хорошем состоянии, это явно видно, то об Эммануэле этого не скажешь. Через две недели подтянем готовность. Они работали утром по отдельной программе и сейчас.

- Приходилось ли вам раньше работать с африканскими футболистами?

- Приходилось. И в «Спартаке», и в ряде других команд. Проблем нет, тем более, что Эммануэль русский язык понимает. Тут и Форбс помогает. А вообще язык футбола интернационален, тут все быстро понимают. Если люди играющие, а они играющие, их действия правильные, я только поправки вношу.

В тульском «Арсенале» еще два бывших игрока ФК «Уфа»: это нападающие Браун Форбс и Игорь Шевченко. Оба выступали за уфимский клуб в сезоне 2014/2015.

24-летний полузащитник Эммануэль Фримпонг выступал в Англии за лондонский «Арсенал», «Вулверхэмптон», «Чарльтон», «Фулхэм», «Барнсли» и в России за «Уфу». В сборной Ганы сыграл 2 официальных матча.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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