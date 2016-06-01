mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Предпринимательнице из Нижнего Тагила смягчили наказание за мошенничество

1 июня 2016, 06:05
Суд из-за истечения срока давности некоторых эпизодов преступления уменьшил срок тюремного заключения для Ксении Журавлевой на один месяц. Предпринимательница раньше возглавляла тагильскую турфирму, которая нанесла ущерб, превышающий 6 миллионов рублей.

Издание Tagilcity.ru напоминает, что компания Журавлевой называлась «Элит Тур». Более пятидесяти жителей Нижнего Тагила так и не отправились в отпуск, став жертвами мошенников. Руководство турфирмы обвинили в мошенничестве, но сама Журавлева не признала свою вину. Экс-глава турфирмы уверена, что она не могла предотвратить печальный конец компании. По словам Журавлевой, кризис в туриндустрии вкупе с действиями конкурентов привели к банкротству компании.

Тем не менее, суд встал на сторону потерпевших. Клиенты «Элит Тур» не использовали оплаченные путёвки, потеряв крупные денежные суммы. Суд посчитал вину Журавлевой доказанной. А изначально ей вынесли приговор, подразумевавший тюремное заключение на срок в шесть лет и один месяц.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07