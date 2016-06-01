Предпринимательнице из Нижнего Тагила смягчили наказание за мошенничество

Издание Tagilcity.ru напоминает, что компания Журавлевой называлась «Элит Тур». Более пятидесяти жителей Нижнего Тагила так и не отправились в отпуск, став жертвами мошенников. Руководство турфирмы обвинили в мошенничестве, но сама Журавлева не признала свою вину. Экс-глава турфирмы уверена, что она не могла предотвратить печальный конец компании. По словам Журавлевой, кризис в туриндустрии вкупе с действиями конкурентов привели к банкротству компании.
Тем не менее, суд встал на сторону потерпевших. Клиенты «Элит Тур» не использовали оплаченные путёвки, потеряв крупные денежные суммы. Суд посчитал вину Журавлевой доказанной. А изначально ей вынесли приговор, подразумевавший тюремное заключение на срок в шесть лет и один месяц.