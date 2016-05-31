В Нижнем Новгороде объявили торги по ремонту Молитовского моста

Как сообщает издание Newsnn.ru, 20 июня 2016 года Нижегородской администрацией будут проведен аукцион по поводу проведения ремонтных работ Молитовского Нижегородского моста. Информацию об этом можно посмотреть на сайте Единой информационной системы в разделе закупок.
20,266 тыс.кв.м. моста будет необходимо отремонтировать, а также 8,626 тыс.кв.м. его подходов. Ремонт должен быть закончен 31 октября 2016г.
Стартовая цена на контракт установлена в размере 258,875 млн.рублей. На ремонт из областного бюджета выделено 249 млн.рублей субсидий. Городским бюджетом будет выделено еще 9,875 млн.рублей.
Напоминаем о том, что ранее ремонт моста оценивался в сумме около 300 млн.рублей городскими властями. Мост прекратил свою работу с 27 мая до 1 ноября 2016 года. В связи с этим, ситуация на дорогах осложнилась.