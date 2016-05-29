Шамиль Газизов: Мы должны выйти в Лигу Европы

- Как вы оцениваете итоги чемпионата? Только честно.

- Ставились другие цели перед его началом, но я доволен. Мы остались в Премьер-лиге во второй сезоне, пусть и на 12 месте, как и в прошлый раз. Мы показали стабильный результат. Я не верил в «синдром второго сезона», но все оказалось по-другому: другой эмоциональный фон, тяжелее было играть. Пусть мы и остались на том же 12 месте, но этот чемпионат и по составу был сильнее.

- Но что надо сделать для того, чтобы не повторять такой валидольной концовки, чтобы от исхода одного последнего матча не зависело всё?

- Тут ничего нового: надо иметь более качественных исполнителей. Я не скажу, что у нас состав плохой – нет. Но более качественные игроки стоят других денег. Возможно, мы немного поскромничали в трансферное окно, надо было вести более агрессивную политику. Мы избрали более рискованный, но, в то же время, более творческий путь: находить мало известных перспективных игроков и создавать условия для их роста. Это даёт результат, но не сразу. Тем более, что риск ошибиться есть даже при подписании раскрученного игрока с именем. Таких примеров много.



- Вы согласны с Маратом Магадеевым (президент клуба – прим. ред.), что надо усиливать центральную связку: защитник – опорник – нападающий?

- Это тоже классика. Все в футболе начинается от центра. И не согласиться с президентом клуба невозможно.

- С кем клуб расстанется, уже известно?

- Переговоры о трансфере одного из игроков близятся к завершению. Переговоры идут с одним из клубов английской «чемпионшип» (вторая по значимости футбольная лига в Англии после премьер-лиги – прим. ред.).

- А Кротова «Спартак» обратно не выкупит?

- Думаю, что нет, он продолжит играть в нашем клубе.

- А что с Зинченко? Один спортивный интернет-ресурс написал, что он уйдет как свободный агент.

- Нет, они ошиблись, они спрашивали меня про Юрченко, а написали – про Зинченко, потом дали опровержение. Зинченко хочет играть у нас в клубе, но если вдруг он уйдет в топ-клуб иностранный, то придется с этим согласиться, чтобы он рос как игрок. К тому же это принесет колоссальные имиджевые дивиденды не только ФК «Уфа», но и всей Республике.

Вообще надо сказать, что репутация у уфимского клуба – очень хорошая. Мы если что-то пообещали игроку, слово свое держим. Пусть у нас деньги и не такие, как у первой восьмерки клубов Премьер-лиги, но зато все, о чем говорим, - мы делаем.

- Вам нравится, как в клубе построена работа с болельщиками? Вас не обижает, например, что многие уфимцы пришли на матч со «Спартаком» с их символикой и болели за московскую команду?

- Это вполне объяснимо. У нас десятки лет болельщик был лишен возможности прикоснуться к тому, за чем заворожено наблюдает вся планета. Я имею ввиду его величество футбол. В Башкортостане народ всегда болел за своих, где они не выступали. Безусловно, были определенные достижения во многих видах спорта. Но вопреки нашему местечковому самосознанию все новости спорта на всех ведущих каналах начинались не с наших локальных успехов, а с футбола. И под воздействием столь сильной рекламы обыватели выбирали себе клубы, о которых чаще упоминали. Так в Уфе появились болельщики «Спартака», «Зенита», ЦСКА. Природа не терпит пустоты, тут простая физика. Срабатывали определенные химические процессы в коре головного мозга и человек выбирал футбольный клуб, который ему симпатичен, когда своего клуба не было в природе. Эти привязанности на какое-то время просуществуют, но ситуация постепенно меняется. Мы много детей сейчас видим на стадионе, сами их приглашаем на матчи, работаем со школами – вот это наша основа на будущее. У нас сегодня достаточно хорошая посещаемость стадиона в масштабах всей Премьер-лиги. Даже некоторые клубы с огромной историей в концовке чемпионата не могли похвастаться такой наполняемостью трибун, какая была у нас. А значит мы на правильном пути.

- Можете озвучить задачи ФК «Уфа» на будущее?

- В ближайшие годы выйти в Лигу Европы. Каким образом, время покажет - через Кубок страны или по месту в турнирной таблице.

- Вы же не только гендиректор ФК «Уфа», но и возглавляете Федерацию футбола Башкирии. На последнем отчетно-выборном собрании федерации вы говорили, что готовится республиканская программа по развитию футбола. Как сейчас обстоят дела с этим?

- Двигаемся помаленьку. Все требует денег. Ведем переговоры с крупным бизнесом. Большего сказать не могу.

- Основные моменты этой программы – чтобы понять, о чем идет речь?

- Главное, чтобы в Башкирии играли в футбол. Надо укрепить материально-техническую базу, которая только за последнее годы начала улучшаться. А вспомните, что было раньше – всего несколько лет назад мы поля синтетические видели только на картинках, тогда как в соседних регионах даже манежи футбольные построить успели.

Не менее важный вопрос - наладить работу по подготовке профессиональных тренерских кадров. Это очень серьезная проблема.

- Большие деньги нужны, чтобы реализовать программу?

- Речь идет о сравнительно скромных суммах. Например, чтобы построить одно поле для мини-футбола, надо вложить 3 миллиона рублей, а для большого поля – 7-8 миллионов. Можно начать с еще более бюджетного варианта – в существующих открытых хоккейных коробках прямо на асфальт положить резиновый ковер. Фактически, эти сооружения у нас пустуют 8-9 месяцев в году. На асфальте играть удовольствие не из приятных.



- Впереди чемпионат Европы, ваш прогноз – чего достигнет российская сборная?

- Я верю, что наша сборная станет чемпионом Европы. Если все будут в это верить, так и произойдет. Но на самом деле – у нас сильная команда, и они могут этого добиться. Я верю.