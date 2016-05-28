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В ставропольской «ЕР» прокомментировали сгон бюджетников на праймериз

28 мая 2016, 03:08
Геннадий Ягубов, председатель регионального отделения партии «Единая Россиия» по Ставропольскому краю, назвал сотрудников бюджетных организаций «потенциалом партии». Это прозвучало на пресс-конференции.

Как сообщает Newstracker.ru, Ягубов заявил, что в данный момент в партии «Единая Россия» состоят 32 тысячи жителей Ставрополья. Ягубов заметил: «Все мы прекрасно понимаем, что среди них огромное количество и бюджетников, и работников государственных учреждений, и руководителей. Это и есть потенциал партии». Это заявление председатель сделал, когда отвечал на вопрос о партийном отношении к сообщениям о принуждении бюджетных работников к участию в предварительном голосовании «Единой россии».

По словам Ягубова, территориальные отделения партии всегда создавались на основе бюджетных учреждений, так уж исторически сложилось. В данной связи, по его предложению, не нужно вообще считать бюджетников «административным ресурсом», который был запрещен к применению на выборах федеральным руководством «Единой России».

Явка на праймериз в Ставрополье выше среднероссийского показателя, который составил 9,5% и составляет11,45%.

Сергей Неверов – секретарь генерального совета «Единой России» заявил в том, что результаты праймериз могут аннулировать, если будет использоваться административный ресурс, как информируют российские СМИ.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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