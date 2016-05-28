В ставропольской «ЕР» прокомментировали сгон бюджетников на праймериз

Как сообщает Newstracker.ru, Ягубов заявил, что в данный момент в партии «Единая Россия» состоят 32 тысячи жителей Ставрополья. Ягубов заметил: «Все мы прекрасно понимаем, что среди них огромное количество и бюджетников, и работников государственных учреждений, и руководителей. Это и есть потенциал партии». Это заявление председатель сделал, когда отвечал на вопрос о партийном отношении к сообщениям о принуждении бюджетных работников к участию в предварительном голосовании «Единой россии».
По словам Ягубова, территориальные отделения партии всегда создавались на основе бюджетных учреждений, так уж исторически сложилось. В данной связи, по его предложению, не нужно вообще считать бюджетников «административным ресурсом», который был запрещен к применению на выборах федеральным руководством «Единой России».
Явка на праймериз в Ставрополье выше среднероссийского показателя, который составил 9,5% и составляет11,45%.
Сергей Неверов – секретарь генерального совета «Единой России» заявил в том, что результаты праймериз могут аннулировать, если будет использоваться административный ресурс, как информируют российские СМИ.