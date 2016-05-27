Основатель «МММ» Сергей Мавроди снял популярный сериал

Съёмки сериала стартовали в конце 2015 года в обычной московской квартире, с актёрами тоже не стали мудрить и взяли никому неизвестных молодых ребят. Главный герой – обычный молодой парень, скептически настроенный к государству и телевидению. В каждой серии на него нападают зомби, но вопреки привычному сценарию он не пополняет их ряды, а наоборот чудовища превращаются в ему подобных.
Сценарий и музыку к каждой серии пишет лично Сергей Мавроди. Как сообщает официальный сайт проекта, за первые три месяца сериал посмотрели более 104 миллионов человек. Сам Мавроди говорит, что снимает сериал исключительно ради развлечения.
- Автор вслед за классиками русской литературы исследует извечный вопрос, кому у нас жить хорошо? При этом использует комедийный метод, который позволяет наиболее ярко описать официальном сайте проектадействительность. Вывод автора неутешительный: хорошо живётся в современной России только зомби, - заявляют создатели сериала.
Судя по комментариям, оставленным на официальном сайте проекта, сериал понравился зрителям, а авторы считают, что пик популярности ещё не пройден и прогнозируют увеличение количества просмотров.
Кстати сказать, сериал и музыка к нему - это не единственное, чем занимается Мавроди, он написал почти десяток литературных произведений, в том числе роман, киносценарий и сборник стихов.