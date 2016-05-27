Основатель «МММ» Сергей Мавроди снял популярный сериал

Съёмки сериала стартовали в конце 2015 года в обычной московской квартире, с актёрами тоже не стали мудрить и взяли никому неизвестных молодых ребят. Главный герой – обычный молодой парень, скептически настроенный к государству и телевидению. В каждой серии на него нападают зомби, но вопреки привычному сценарию он не пополняет их ряды, а наоборот чудовища превращаются в ему подобных.