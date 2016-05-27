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Нижегородский «Городецпассажиравтотранс» задолжал рабочим более 2 млн руб

27 мая 2016, 20:53
Данное предприятие заплатит штраф в размере до 100 000 рублей.

Как сообщает издание Newsnn.ru, гострудинспекция проверила предприятие и выяснила, что МУП «Городецпассажиравтотранс» задолжало своим работникам 2, 022 млн.рублей оплаты за апрель 2016 года.

Предприятию выдано предписание ведомством об устранении данного нарушения и выплате руководителем штрафа.

К тому же, МУП попадает под протокол административного правонарушения, составленном в суде. Что интересно, предприятие уже привлекалось к административной ответственности в октябре прошлого года, теперь ему грозит уже штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Напоминаем, что еще одно предприятие было оштрафовано на 35 000 рублей за то же самое. Это «Богородская кондитерская фабрика».

#Желтые новости#Денис Объедкин
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