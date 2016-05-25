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В Уфе «Справедливая Россия» открыла центр защиты прав граждан

25 мая 2016, 18:03
Сегодня в Уфе открылся центр защиты прав граждан партии «Справедливая Россия». Он расположился в доме №100 по улице Достоевского. Такие центры уже работают в 60 регионах страны, а уфимский стал 77-м по счету в общероссийской сети.

- В нашем центре любому жителю республики помогут справиться с обнаглевшей управляющей компанией, выставившей «бешеную» платежку, с чиновником-вымогателем, с защитой прав граждан в разных сферах жизни, - отметил руководитель уфимского центра Гаджимурад Омаров.

- 80% всех обращений в наши Центры - это обращения по вопросам ЖКХ, в том числе расчетов оплаты, капремонта. Мы помогаем наладить контакт жителей с управляющими компаниями, если те не хотят слышать жалоб. Общение в рамках правового поля, с четким знанием законов, заставляет коммунальщиков перестать игнорировать вопросы граждан, - отметил Омаров.

- Мы даем самое важное оружие, знание своих прав и умение их применять, а также поделиться с соседями, - сказал руководитель регионального партии «Справедливая Россия» Константин Шагимуратов. - Если мы увидим, что с одной и той же проблемой к нам обратятся десятки-сотни людей, то мы объединим эту проблему в отдельный проект и подключим все возможности, которые у нас есть, чтобы помочь решить эту проблему системно. Идея открытия таких центров принадлежит лидеру нашей партии Сергею Миронову. Одна из задач нашего центра – привить жителям Уфы и Башкирии навыки «коммунальной самообороны».

В новом центре также помогут и тем, кто столкнулся с несправедливостью на работе, в банке, магазине, школе или поликлинике. В центре защиты прав граждан «Справедливой России» активных собственников также научат тому, как добиться честных платежек и заставить управляющую компанию отчитываться перед жильцами за каждую копейку.

Здесь, конечно, не раздадут каждому порции счастья. А помогут добиться конкретных побед в конкретных жизненных ситуациях. Сотрудниками центра в основном являются волонтеры, есть и 15 мобильных групп, которые работают в тесном контакте с жителями во дворах многоквартирных домов. Всего на сегодняшний день к работе привлечено почти 100 человек, среди них очень много молодежи.

В будущем волонтерскую сеть планируют довести до 1000 активных людей, которые объединят вокруг себя жителей для решения любых житейских проблем. В центре можно будет пройти и правовое обучение, чтобы с помощью законов суметь защитить себя и своих близких от неправовых действий чиновников.

- В ближайшем будущем такие же центры мы планируем открыть и в других крупных городах республики: в Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске и Кумертау, - отметил Константин Шагимуратов.

Уфимский центр защиты прав граждан будет работать с 10 до 19 часов по будним дням. Со своими вопросами и проблемами жители республики также могут позвонить по многоканальному телефону: 229-40-08. Информацию можно также получить на сайте центра.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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