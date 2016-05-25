В Уфе «Справедливая Россия» открыла центр защиты прав граждан

- Мы даем самое важное оружие, знание своих прав и умение их применять, а также поделиться с соседями, - сказал руководитель регионального партии «Справедливая Россия» Константин Шагимуратов. - Если мы увидим, что с одной и той же проблемой к нам обратятся десятки-сотни людей, то мы объединим эту проблему в отдельный проект и подключим все возможности, которые у нас есть, чтобы помочь решить эту проблему системно. Идея открытия таких центров принадлежит лидеру нашей партии Сергею Миронову. Одна из задач нашего центра – привить жителям Уфы и Башкирии навыки «коммунальной самообороны».