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Обвиняемый в убийстве Виолетты Токарчук изнасиловал еще одну школьницу

25 мая 2016, 14:53
Следственный комитет Башкирии завершает расследование дела об убийстве 11-летней Виолетты Токарчук в Уфе. 36-летнему Александру Валеткину предъявлено окончательное обвинение. Следствие вскрыло новые факты: оказывается, за полтора года до убийства Виолетты педофил изнасиловал еще одну школьницу.

Жестокое убийство, которое взбудоражило весь город, произошло 21 сентября прошлого года. Утром того дня Валеткин напал на 11-летнюю девочку, идущую в школу. Мужчина закрыл ей рот и нос своей рукой, после чего затащил в проем между металлических гаражей. Там он изнасиловал ребенка . Опасаясь, что его посадят, Валеткин задушил девочку. После этого он похитил ее мобильник и скрылся с места происшествия. Его нашли через несколько дней по частицам кожи, которые он оставил на теле Виолетты.

Валеткин ранее был четыре раза судим, в том числе дважды за изнасилование несовершеннолетних. Последний раз он освободился из тюрьмы в 2013 году. Расследуя дело об убийстве Виолетты, следствие выявило еще один ужасающий факт.

В феврале 2014 года Валеткин изнасиловал еще одного ребенка. У моста через озеро Долгое он напал на 10-летнюю девочку и изнасиловал ее. Как и Виолетту, он начал было душить ее, но она потеряла сознание. Подумав, что школьница мертва, он ушел. Однако девочка позже очнулась и добралась до дома, сообщив о случившемся родителям. Преступление оставалось не раскрытым, как совершенное в условиях неочевидности. Теперь Валеткину предстоит ответить за два совершенных преступления.

- Следователи тщательно проверили злоумышленника на причастность к другим преступлениям против половой неприкосновенности, - говорится в сообщении следкома. - Добыты веские доказательства о причастности его к совершению двух указанных фактов.

С учетом всех вскрытых фактов Валеткину предъявлено обвнение по п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст.30 и п.п. «а, в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 5 ст. 132 УК РФ, ч. 5 ст. 131 УК РФ. Сейчас Валеткин находится под стражей. Срок содержания продлен по инициативе следователя судом до 2 июля.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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