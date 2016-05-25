Обвиняемый в убийстве Виолетты Токарчук изнасиловал еще одну школьницу

В феврале 2014 года Валеткин изнасиловал еще одного ребенка. У моста через озеро Долгое он напал на 10-летнюю девочку и изнасиловал ее. Как и Виолетту, он начал было душить ее, но она потеряла сознание. Подумав, что школьница мертва, он ушел. Однако девочка позже очнулась и добралась до дома, сообщив о случившемся родителям. Преступление оставалось не раскрытым, как совершенное в условиях неочевидности. Теперь Валеткину предстоит ответить за два совершенных преступления.