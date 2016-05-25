mkset.ru
ГлавноеВсе новости

На Борском мосту сохранят риверсивное движение

25 мая 2016, 17:09
Обычно, изменения схем движения происходят в праздничные, выходные и предвыходные дни.По информации региональной Госавтоинпекции, в связи с наступающим дачным сезоном, она продолжит начатую практику реверсивного движения на трассе «Нижний Новгород - Киров» района Волжского моста.

Обычно, изменения схем движения происходят в праздничные, выходные и предвыходные дни.По информации региональной Госавтоинпекции, в связи с наступающим дачным сезоном, она продолжит начатую практику реверсивного движения на трассе «Нижний Новгород - Киров» района Волжского моста.

При этом Госавтоинспекция делает уточнение о том, что введение ограничений по движению на Борском мосте – это необязательное ежедневное действие. Реверсивное движение не практикуется по ночам и в условиях недостаточной видимости во избежание ДТП.

Обычно, изменения в схемах движения вводят в праздники, выходные и предвыходные дни и временный график изменения движения при этом не составляют. Потому что каждое решение принимается, беря во внимание текущую транспортную ситуацию и производится, следуя из интересов большинства автомобилистов.

Как сообщалось ранее, движение по дублеру Борского моста могут запустить в 2016 году.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44