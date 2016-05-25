На Борском мосту сохранят риверсивное движение

Обычно, изменения в схемах движения вводят в праздники, выходные и предвыходные дни и временный график изменения движения при этом не составляют. Потому что каждое решение принимается, беря во внимание текущую транспортную ситуацию и производится, следуя из интересов большинства автомобилистов.