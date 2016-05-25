На Борском мосту сохранят риверсивное движение

Обычно, изменения схем движения происходят в праздничные, выходные и предвыходные дни.По информации региональной Госавтоинпекции, в связи с наступающим дачным сезоном, она продолжит начатую практику реверсивного движения на трассе «Нижний Новгород - Киров» района Волжского моста.
При этом Госавтоинспекция делает уточнение о том, что введение ограничений по движению на Борском мосте – это необязательное ежедневное действие. Реверсивное движение не практикуется по ночам и в условиях недостаточной видимости во избежание ДТП.
Обычно, изменения в схемах движения вводят в праздники, выходные и предвыходные дни и временный график изменения движения при этом не составляют. Потому что каждое решение принимается, беря во внимание текущую транспортную ситуацию и производится, следуя из интересов большинства автомобилистов.
Как сообщалось ранее, движение по дублеру Борского моста могут запустить в 2016 году.