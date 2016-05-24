Студентка из Уфы заплатила мошенникам около 100 000 за диплом

Молодая студентка хотела купить готовый диплом в интернете на совершенно незнакомом сайте. В итоге она заплатила около 87 тысяч рублей, так как на самостоятельное написание дипломной работы у нее совершенно не было времени. Пытаясь найти готовый диплом, девушка нашла в соц.сетях девушку по имени Алена, которая обещала помочь за символическую сумму в 5 000 рублей.
Спустя некоторое время она пожаловалась о том, что не может написать работу, и потребовала деньги назад. Алена сказала, что для этого ей нужен номер карты и трехзначный CVV-код. Получив все эти данные, девушка похитила с карты более 80 000 рублей, что неудивительно, ведь с ними можно полностью овладеть картой – остается лишь угадать срок ее действия, и можно вполне спокойно списать абсолютно любую сумму на свой счет.