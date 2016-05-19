В Казани полиция выехала в патруль на электромобилях

- Мы определили для несения службы на этом автомобиле не преследование каких-то нарушителей, а надзор за дорожным движением, - рассказал Михаил Савин. - Он обеспечивает экологическую безопасность и будет работать в центре города. Тихая и спокойная машина. Как сказал водитель, сегодня утром выехав из гаража: «Как мини-троллейбус».
Пока в парке ГИБДД Казани только один электромобиль. Купят ли еще, станет понятно после эксперимента.
- Я сомневаюсь, что в условиях зимнего времени данные автомобили будут иметь практическое значение, но летом, думаю, они окажут нам значительное содействие — с учетом того, что зарядки аккумулятора хватает на 150-160 километров. Это значительная экономия для бюджета. Автомобиль соответствует условиям времени. Смотрим, вникаем, изучаем. А дальше скажем свое мнение — подойдет ли нам этот автомобиль для дальнейшей эксплуатации в службе ДПС ГИБДД или нет, - пояснил Савин.
Добавим, что одна такая машина на рынке стоит примерно миллион рублей.