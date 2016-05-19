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В Казани полиция выехала в патруль на электромобилях

19 мая 2016, 16:37
Сегодня в Казани впервые на патрулирование городских улиц вышел электромобиль Mitsubishi i-MiEV, рассказал Inkazan заместитель начальника полка ДПС Казани Михаил Савин. Это делается в рамках эксперимента госавтоинспекции, это и в ногу со временем и для экологии полезнее.

- Мы определили для несения службы на этом автомобиле не преследование каких-то нарушителей, а надзор за дорожным движением, - рассказал Михаил Савин. - Он обеспечивает экологическую безопасность и будет работать в центре города. Тихая и спокойная машина. Как сказал водитель, сегодня утром выехав из гаража: «Как мини-троллейбус».

Пока в парке ГИБДД Казани только один электромобиль. Купят ли еще, станет понятно после эксперимента.

- Я сомневаюсь, что в условиях зимнего времени данные автомобили будут иметь практическое значение, но летом, думаю, они окажут нам значительное содействие — с учетом того, что зарядки аккумулятора хватает на 150-160 километров. Это значительная экономия для бюджета. Автомобиль соответствует условиям времени. Смотрим, вникаем, изучаем. А дальше скажем свое мнение — подойдет ли нам этот автомобиль для дальнейшей эксплуатации в службе ДПС ГИБДД или нет, - пояснил Савин.

Добавим, что одна такая машина на рынке стоит примерно миллион рублей.

Источник Mkset.ru

#Желтые новости#Денис Объедкин
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