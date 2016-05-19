В Казани полиция выехала в патруль на электромобилях

- Я сомневаюсь, что в условиях зимнего времени данные автомобили будут иметь практическое значение, но летом, думаю, они окажут нам значительное содействие — с учетом того, что зарядки аккумулятора хватает на 150-160 километров. Это значительная экономия для бюджета. Автомобиль соответствует условиям времени. Смотрим, вникаем, изучаем. А дальше скажем свое мнение — подойдет ли нам этот автомобиль для дальнейшей эксплуатации в службе ДПС ГИБДД или нет, - пояснил Савин.