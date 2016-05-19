В Башкирии появятся приемные семьи для пожилых

В настоящее время такая практика существует в 27 субъектах Российской федерации, в 12-ти из которых механизм их создания регулируется законами, - сказала, выступая перед депутатами, заместитель министра труда и социальной защиты населения Башкирии Ольга Кабанова. - В 2016-м году мы планируем определить в приемные семьи 24 пожилых человека. Но, в отличие от других субъектов, это будут люди, либо уже в настоящее время проживающие в домах престарелых, либо стоящие в очереди на получение стационарных услуг.