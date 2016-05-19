В Башкирии появятся приемные семьи для пожилых

В настоящее время такая практика существует в 27 субъектах Российской федерации, в 12-ти из которых механизм их создания регулируется законами, - сказала, выступая перед депутатами, заместитель министра труда и социальной защиты населения Башкирии Ольга Кабанова. - В 2016-м году мы планируем определить в приемные семьи 24 пожилых человека. Но, в отличие от других субъектов, это будут люди, либо уже в настоящее время проживающие в домах престарелых, либо стоящие в очереди на получение стационарных услуг.
Согласно законопроекту, приемной семье государство будет выплачивать ежемесячно 6200 рублей (для сравнения – государству проживание одного получателя социальных услуг в стационарной организации социального обслуживания обходится в 12600 рублей). Если в приемную семью принимается лицо старше 80 лет или инвалид первой группы, то данная выплата увеличивается на 30 %. В бюджет приемной семьи поступает и пенсия пожилого гражданина или инвалида. Здесь следует учесть, что передаваемые средства не могут превышать 75% среднедушевого дохода.