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В Башкирии появятся приемные семьи для пожилых

19 мая 2016, 13:13
Сегодня депутаты Госсобрания Башкирии приняли в первом чтение проект закона «О приемных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов.

В настоящее время такая практика существует в 27 субъектах Российской федерации, в 12-ти из которых механизм их создания регулируется законами, - сказала, выступая перед депутатами, заместитель министра труда и социальной защиты населения Башкирии Ольга Кабанова. - В 2016-м году мы планируем определить в приемные семьи 24 пожилых человека. Но, в отличие от других субъектов, это будут люди, либо уже в настоящее время проживающие в домах престарелых, либо стоящие в очереди на получение стационарных услуг.

Согласно законопроекту, приемной семье государство будет выплачивать ежемесячно 6200 рублей (для сравнения – государству проживание одного получателя социальных услуг в стационарной организации социального обслуживания обходится в 12600 рублей). Если в приемную семью принимается лицо старше 80 лет или инвалид первой группы, то данная выплата увеличивается на 30 %. В бюджет приемной семьи поступает и пенсия пожилого гражданина или инвалида. Здесь следует учесть, что передаваемые средства не могут превышать 75% среднедушевого дохода.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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