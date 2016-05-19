Александр Хинштейн снял свою кандидатуру

Как сообщает Newsnn.ru, сегодня, 19 мая, Александр Хинштейн снялся с участия в праймериз «Единой России» по личному заявлению. Этот депутат прославился своими скандальными заявлениями. Главную конкуренцию он составлял министру социальной политики Нижегородской области, экс-секретарю регионального отделения партии Артему Кавинову.
Напомним, что Александр Хинштейн избирался в Думу по Семеновскому одномандатному округу два созыва подряд, но во время шестого созыва, работая в Самарской области, начал конфликтовать с местной властью. Возможно, что федеральный центр решил вернуть тогдашнего кандидата в Нижний Новгород для разрешения конфликта.