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Александр Хинштейн снял свою кандидатуру

19 мая 2016, 19:46
Он назначен советником генерального секретаря партии Сергея Неверова. Хинштейн должен был участвовать в предварительном голосовании по одномандатному избирательному участку №133.

Как сообщает Newsnn.ru, сегодня, 19 мая, Александр Хинштейн снялся с участия в праймериз «Единой России» по личному заявлению. Этот депутат прославился своими скандальными заявлениями. Главную конкуренцию он составлял министру социальной политики Нижегородской области, экс-секретарю регионального отделения партии Артему Кавинову.

Напомним, что Александр Хинштейн избирался в Думу по Семеновскому одномандатному округу два созыва подряд, но во время шестого созыва, работая в Самарской области, начал конфликтовать с местной властью. Возможно, что федеральный центр решил вернуть тогдашнего кандидата в Нижний Новгород для разрешения конфликта.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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