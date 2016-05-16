В Уфе мужчину обвиняют в рейдерском захвате

Следователи считают, что мужчина был совладельцем коммерческой фирмы «Комплектсантехмонтаж». Ему принадлежала лишь половина компании. Но ему хотелось получить ее целиком.
В мае прошлого года он подделал протокол общего собрания учредителей о перераспределении уставного капитала и приписал себе 100%. Налоговая, ничего не подозревая, внесла необходимые изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.
Уфимец стал полноправным и единственным совладельцем фирмы. Таким образом, он похитил у коллеги 220 тысяч рублей (это доля в уставномкапитале).
Обвиняемый признал свою вину частично. Дело направлено в суд.