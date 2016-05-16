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В Уфе мужчину обвиняют в рейдерском захвате

16 мая 2016, 14:58
38-летнего жителя Уфы обвиняют сразу по нескольким статьям. Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчине вменяют «Мошенничество» и «Фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц».

Следователи считают, что мужчина был совладельцем коммерческой фирмы «Комплектсантехмонтаж». Ему принадлежала лишь половина компании. Но ему хотелось получить ее целиком.

В мае прошлого года он подделал протокол общего собрания учредителей о перераспределении уставного капитала и приписал себе 100%. Налоговая, ничего не подозревая, внесла необходимые изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Уфимец стал полноправным и единственным совладельцем фирмы. Таким образом, он похитил у коллеги 220 тысяч рублей (это доля в уставномкапитале).

Обвиняемый признал свою вину частично. Дело направлено в суд.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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